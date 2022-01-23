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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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"Вкрай малоймовірно": у Британії зробили заяву про можливість відправки військ на допомогу Україні

"Вкрай малоймовірно": у Британії зробили заяву про можливість відправки військ на допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Велика Британія стоятиме “пліч-о-пліч” з Україною, але “вкрай малоймовірно”, що британські війська будуть відправлені до кордону з Росією. Про це Sky News заявив заступник британського прем’єр-міністра Домінік Рааб, передає УНН.

Цитата

"Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо, але ми можемо сказати, що ми вже готові і беремо участь у програмах навчання для підтримки українців, які захищаються, це абсолютно правильно", - заявив Рааб.

Доповнення

На кордоні з Україною зосереджено десятки тисяч російських військовослужбовців, а також цілий арсенал танків, бойових машин, артилерії і ракет.

Росія заперечує свої плани вторгнення, але Білий дім вважає, що тепер атака може відбутися в будь-який момент.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила в п'ятницю, що Москва ризикує опинитися втягнутою в "жахливу ситуацію" в разі вторгнення.

Виступаючи в Австралії, Трасс попередила президента Росії Володимира Путіна, що він знаходиться "на межі серйозної стратегічної помилки".

Він "не засвоїв уроків історії, - сказала Трасс в Сіднеї. - Українці будуть боротися з цим, це може бути жахливо".

Великобританія одна з небагатьох західних країн, які допомагають Україні з такою зброєю, як протитанкові ракети, через загрозу агресії з боку Росії.

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