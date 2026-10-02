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Вкрали понад 630 млн гривень: в Україні викрили тіньову фінансову мережу

Київ • УНН

 • 1608 перегляди

ОГП і БЕБ викрили мережу обміну валют та цифрових активів без ліцензій. Після понад 30 обшуків вилучили кошти на 630 млн гривень.

Вкрали понад 630 млн гривень: в Україні викрили тіньову фінансову мережу

Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила пресслужба ОГП, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, злочинна мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали "перестановками".

Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було

- йдеться в повідомленні ОГП.

Також, за даними слідства, проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн гривень у гривневому еквіваленті.

Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія - лише те, що видно в кадрі. За цим - місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів

- заявив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що до України екстрадували ще одного учасника шахрайської "букмекерської" схеми з Кривого Рогу.

Євген Устименко

СуспільствоКриміналФінанси
Обшук
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Україна