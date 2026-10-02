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Украли более 630 млн гривен: в Украине разоблачили теневую финансовую сеть

Киев • УНН

 • 1624 просмотра

ОГП и БЭБ разоблачили сеть обмена валют и цифровых активов без лицензий. После более чем 30 обысков изъяли средства на 630 млн гривен.

Украли более 630 млн гривен: в Украине разоблачили теневую финансовую сеть

Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную теневую финансовую сеть, которую, по данным следствия, использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба ОГП, передает УНН.

Детали

По данным следствия, преступная сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за границу. Такие операции участники схемы называли "перестановками".

Финансовые операции проводили без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете. Для работы сети использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было

- говорится в сообщении ОГП.

Также, по данным следствия, проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные в разных валютах, в частности российские рубли, общей суммой более 630 млн гривен в эквиваленте.

Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — лишь то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установления связей и работы детективов

- заявил директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украину экстрадировали еще одного участника мошеннической "букмекерской" схемы из Кривого Рога.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПФинансы
Обыск
Бюро экономической безопасности Украины
Украина