Украли более 630 млн гривен: в Украине разоблачили теневую финансовую сеть
Киев • УНН
ОГП и БЭБ разоблачили сеть обмена валют и цифровых активов без лицензий. После более чем 30 обысков изъяли средства на 630 млн гривен.
Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную теневую финансовую сеть, которую, по данным следствия, использовали для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс-служба ОГП, передает УНН.
Детали
По данным следствия, преступная сеть действовала по всей Украине. Ее участники осуществляли обмен наличной валюты и цифровых активов, а также переводили средства внутри страны и за границу. Такие операции участники схемы называли "перестановками".
Финансовые операции проводили без необходимых разрешительных документов, а полученные доходы не отражали в бухгалтерском и налоговом учете. Для работы сети использовали помещения нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. При этом необходимых разрешительных документов для осуществления соответствующих валютно-обменных операций не было
Также, по данным следствия, проведено более 30 обысков в 16 регионах Украины. Правоохранители изъяли наличные в разных валютах, в частности российские рубли, общей суммой более 630 млн гривен в эквиваленте.
Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — лишь то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установления связей и работы детективов
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Украину экстрадировали еще одного участника мошеннической "букмекерской" схемы из Кривого Рога.