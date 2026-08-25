Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу

Реєстрація юридичної особи сама по собі не гарантує бізнесу виключного права на використання назви компанії як бренду. Для належного правового захисту торговельного позначення необхідна окрема реєстрація торговельної марки. Про це УНН розповіла юристка з інтелектуальної власності ТОВ "Юридична компанія "ЛОДЖІК" Аліна Пархута.

За її словами, підприємці часто припускаються помилки, вважаючи, що після державної реєстрації компанії її назва автоматично отримує такий самий захист, як зареєстрована торговельна марка.

Підприємці часто починають активно розвивати бренд ще до того, як подбають про його юридичний захист. Вони вкладають кошти в маркетинг, рекламу, створення сайту та підвищення впізнаваності компанії, але відкладають реєстрацію торговельної марки. У разі виникнення спору це може призвести не лише до фінансових втрат, а й до необхідності повністю змінити бренд, який уже став відомим споживачам - пояснює Пархута.

Вона уточнила, що під час державної реєстрації юридичної особи її найменування вноситься до Єдиного державного реєстру. Воно використовується для ідентифікації компанії у правовідносинах, укладення договорів та здійснення господарської діяльності.

Своєю чергою, торговельна марка, за словами Пархути, має інше призначення - вона допомагає відрізняти товари або послуги одного бізнесу від товарів чи послуг інших компаній на ринку.

Торговельною маркою може бути слово, логотип, графічне зображення, слоган, комбінація літер або цифр чи інше позначення, яке використовується для індивідуалізації товарів і послуг, уточнила юристка.

Після реєстрації торговельної марки її власник отримує виключне право використовувати відповідне позначення, а також може дозволяти або забороняти його використання іншими особами, наголошує юристка.

За словами Пархути, відкладення реєстрації торговельної марки може створити для бізнесу юридичні та фінансові ризики.

Якщо інша особа зареєструє аналогічне або схоже позначення як торговельну марку для відповідних товарів чи послуг, вона отримає правові механізми для захисту своїх прав.

У такому випадку компанія, яка вже тривалий час працює під відповідною назвою, може зіткнутися з претензіями щодо використання бренду. Це може стосуватися назви сайту, рекламних матеріалів, вивісок, пакування продукції, сторінок у соціальних мережах та інших елементів фірмового стилю, розповіла Пархута.

У разі виникнення спору компанія може бути змушена витрачати кошти на юридичний захист, а в окремих випадках - змінювати назву та елементи бренду, у розвиток яких уже були вкладені значні ресурси.

У сучасному конкурентному середовищі бренд є не лише способом ідентифікації компанії. Він формує впізнаваність бізнесу, довіру споживачів та його репутацію на ринку.

Компанії вкладають кошти у рекламу, маркетинг, соціальні мережі, створення сайтів та формування власного стилю. З часом ці інвестиції підвищують економічну цінність бренду та його впізнаваність серед клієнтів.

Сьогодні бренд є одним із найцінніших нематеріальних активів бізнесу. Його створення потребує часу, фінансових вкладень та системної роботи, тому питання правового захисту не варто відкладати. Реєстрація торговельної марки допомагає не лише закріпити права на бренд, а й створює надійне підґрунтя для подальшого розвитку компанії, виходу на нові ринки, укладення партнерських угод та масштабування бізнесу - зазначає Пархута.

Таким чином, державна реєстрація юридичної особи та реєстрація торговельної марки виконують різні функції. Реєстрація компанії дозволяє офіційно здійснювати господарську діяльність, тоді як реєстрація торговельної марки забезпечує правовий захист конкретного бренду.

Для бізнесу, який планує довгостроковий розвиток та інвестує у власну репутацію, своєчасна реєстрація торговельної марки може допомогти зменшити юридичні ризики та уникнути додаткових витрат у майбутньому, наголосила юристка.