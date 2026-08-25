Вложили деньги в бренд, а можете его потерять: юрист предупредила о главной ловушке для бизнеса

Регистрация юридического лица сама по себе не гарантирует бизнесу исключительного права на использование названия компании в качестве бренда. Для надлежащей правовой защиты торгового обозначения необходима отдельная регистрация товарного знака. Об этом УНН рассказала юрист по интеллектуальной собственности ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Алина Пархутa.

По ее словам, предприниматели часто допускают ошибку, считая, что после государственной регистрации компании ее название автоматически получает такую же защиту, как зарегистрированный товарный знак.

Предприниматели часто начинают активно развивать бренд еще до того, как позаботятся о его правовой защите. Они вкладывают средства в маркетинг, рекламу, создание сайта и повышение узнаваемости компании, но откладывают регистрацию товарного знака. В случае возникновения спора это может привести не только к финансовым потерям, но и к необходимости полностью изменить бренд, который уже стал известен потребителям - объясняет Пархутa.

Она уточнила, что во время государственной регистрации юридического лица его наименование вносится в Единый государственный реестр. Оно используется для идентификации компании в правоотношениях, заключения договоров и осуществления хозяйственной деятельности.

В свою очередь, товарный знак, по словам Пархуты, имеет другое назначение — он помогает отличать товары или услуги одного бизнеса от товаров или услуг других компаний на рынке.

Товарным знаком может быть слово, логотип, графическое изображение, слоган, комбинация букв или цифр либо иное обозначение, которое используется для индивидуализации товаров и услуг, уточнила юрист.

После регистрации товарного знака его владелец получает исключительное право использовать соответствующее обозначение, а также может разрешать или запрещать его использование другими лицами, подчеркивает юрист.

По словам Пархуты, отсрочка регистрации товарного знака может создать для бизнеса юридические и финансовые риски.

Если другое лицо зарегистрирует аналогичное или сходное обозначение в качестве товарного знака для соответствующих товаров или услуг, оно получит правовые механизмы для защиты своих прав.

В таком случае компания, которая уже длительное время работает под соответствующим названием, может столкнуться с претензиями по поводу использования бренда. Это может касаться названия сайта, рекламных материалов, вывесок, упаковки продукции, страниц в социальных сетях и других элементов фирменного стиля, рассказала Пархутa.

В случае возникновения спора компания может быть вынуждена тратить средства на юридическую защиту, а в отдельных случаях — менять название и элементы бренда, в развитие которых уже были вложены значительные ресурсы.

В современной конкурентной среде бренд является не только способом идентификации компании. Он формирует узнаваемость бизнеса, доверие потребителей и его репутацию на рынке.

Компании вкладывают средства в рекламу, маркетинг, социальные сети, создание сайтов и формирование собственного стиля. Со временем эти инвестиции повышают экономическую ценность бренда и его узнаваемость среди клиентов.

Сегодня бренд является одним из самых ценных нематериальных активов бизнеса. Его создание требует времени, финансовых вложений и системной работы, поэтому вопрос правовой защиты не стоит откладывать. Регистрация товарного знака помогает не только закрепить права на бренд, но и создает надежную основу для дальнейшего развития компании, выхода на новые рынки, заключения партнерских соглашений и масштабирования бизнеса - отмечает Пархутa.

Таким образом, государственная регистрация юридического лица и регистрация товарного знака выполняют разные функции. Регистрация компании позволяет официально осуществлять хозяйственную деятельность, тогда как регистрация товарного знака обеспечивает правовую защиту конкретного бренда.

Для бизнеса, который планирует долгосрочное развитие и инвестирует в собственную репутацию, своевременная регистрация товарного знака может помочь снизить юридические риски и избежать дополнительных расходов в будущем, подчеркнула юрист.