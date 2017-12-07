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ВККС просить ВРП відрядити на півроку п’ять суддів до столичних судів

ВККС просить ВРП відрядити на півроку п’ять суддів до столичних судів

Київ • УНН

 • 15624 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України внесла подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією відрядити на півроку п’ять суддів до п’яти районних судів Києва, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВККСУ.

За інформацією Комісії, через “надмірний рівень судового навантаження ВККС вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на шість місяців для здійснення правосуддя” по одному судді до Голосіївського, Дніпровського, Оболонського, Святошинського, та Шевченківського районних судів міста Києва.

Як повідомляв УНН, ВККСУ направила подання про звільнення 14 суддів із Луганської області.

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