ВККС просит ВРП отправить на полгода пять судей в столичные суды

По информации Комиссии, из-за "чрезмерного уровеня судебной нагрузки ВККС решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия" по одному судье в Голосеевский, Днепровский, Оболонский, Святошинский и Шевченковский районные суды города Киева.

Как сообщал УНН, ВККСУ направила представление об увольнении 14 судей из Луганской области.