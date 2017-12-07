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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 16614 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 31526 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102679 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111322 просмотра

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ВККС просит ВРП отправить на полгода пять судей в столичные суды

ВККС просит ВРП отправить на полгода пять судей в столичные суды

Киев  •  УНН

 • 15622 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла представление в Высший совет правосудия рекомендации отправить на полгода пять судей в пять районных судов Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВККСУ.

По информации Комиссии, из-за "чрезмерного уровеня судебной нагрузки ВККС решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия" по одному судье в Голосеевский, Днепровский, Оболонский, Святошинский и Шевченковский районные суды города Киева.

Как сообщал УНН, ВККСУ направила представление об увольнении 14 судей из Луганской области.

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