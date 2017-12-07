ВККС просит ВРП отправить на полгода пять судей в столичные суды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины внесла представление в Высший совет правосудия рекомендации отправить на полгода пять судей в пять районных судов Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВККСУ.
По информации Комиссии, из-за "чрезмерного уровеня судебной нагрузки ВККС решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на шесть месяцев для осуществления правосудия" по одному судье в Голосеевский, Днепровский, Оболонский, Святошинский и Шевченковский районные суды города Киева.
Как сообщал УНН, ВККСУ направила представление об увольнении 14 судей из Луганской области.