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Визнав смерть від COVID-вакцини самогубством: рішення суду у Франції викликало резонанс

Визнав смерть від COVID-вакцини самогубством: рішення суду у Франції викликало резонанс

Київ • УНН

 • 100048 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. У Франції наробила шуму справа заможного літнього паризького підприємця, який застрахував своє життя на багато мільйонів і помер від COVID-вакцинації. Страхова компанія відмовилися виплачувати гроші родичам померлого, а суд визнав правоту компанії, повідомляє Unser Mitteleuropa, пише УНН.

Деталі

Як зазначено, страхова компанія відмовилася здійснити виплати сім'ї, тому що поліс явно виключає використання експериментальних ліків і методів лікування (включаючи вакцинацію від коронавірусу). Сім'я подала до суду на страхову компанію, але програла.

Суддя, як зазначено, заявив, що "побічні ефекти експериментальної вакцини піддаються гласності, і померлий не міг заявляти про незнання, коли добровільно приймав вакцину. У Франції немає закону або припису, що зобов'язує його робити щеплення. Отже, 1ого смерть по суті є самогубством".

Вказано, що "самогубство також виключено з поліса".

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