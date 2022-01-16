Визнав смерть від COVID-вакцини самогубством: рішення суду у Франції викликало резонанс
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Франції наробила шуму справа заможного літнього паризького підприємця, який застрахував своє життя на багато мільйонів і помер від COVID-вакцинації. Страхова компанія відмовилися виплачувати гроші родичам померлого, а суд визнав правоту компанії, повідомляє Unser Mitteleuropa, пише УНН.
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Як зазначено, страхова компанія відмовилася здійснити виплати сім'ї, тому що поліс явно виключає використання експериментальних ліків і методів лікування (включаючи вакцинацію від коронавірусу). Сім'я подала до суду на страхову компанію, але програла.
Суддя, як зазначено, заявив, що "побічні ефекти експериментальної вакцини піддаються гласності, і померлий не міг заявляти про незнання, коли добровільно приймав вакцину. У Франції немає закону або припису, що зобов'язує його робити щеплення. Отже, 1ого смерть по суті є самогубством".
Вказано, що "самогубство також виключено з поліса".