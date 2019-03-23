Визначився перший учасник фіналу УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Після п’ятого півфінального поєдинку між “Донбасом” і “Білим Барсом”, в якому донеччани здобули перемогу з рахунком 8:1, став відомий перший фіналіст плей-оф Української хокейної ліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ліги.
У п’ятій зустрічі даної серії за “Донбас” відзначився двічі Лялька, Коренчук, Нікіфоров, а також Захаров і Пуголовкін. За суперника Дурдиєв.
Таким чином “Донбас” виграв серію 4:1 та отримав путівку в фінал плей-оф і тепер чекає свого суперника, який визначиться в ході заключних матчів півфінальної серії між “Дніпром” та “Кременчуком”.
Відзначимо, що фінал другого етапу чемпіонату стартує 2 і 4 квітня в Дружківці, а третій і четвертий матчі пройдуть 6 і 9 квітня на домашній арені противника донеччан. У разі потреби, п’ятий, шостий і сьомий матчі будуть проведені 12, 15 і 18 квітня.