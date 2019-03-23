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Визначився перший учасник фіналу УХЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Після п’ятого півфінального поєдинку між “Донбасом” і “Білим Барсом”, в якому донеччани здобули перемогу з рахунком 8:1, став відомий перший фіналіст плей-оф Української хокейної ліги, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ліги.

Визначився перший учасник фіналу УХЛ

У п’ятій зустрічі даної серії за “Донбас” відзначився двічі Лялька, Коренчук, Нікіфоров, а також Захаров і Пуголовкін. За суперника Дурдиєв.

Таким чином “Донбас” виграв серію 4:1 та отримав путівку в фінал плей-оф і тепер чекає свого суперника, який визначиться в ході заключних матчів півфінальної серії між “Дніпром” та “Кременчуком”.

Відзначимо, що фінал другого етапу чемпіонату стартує 2 і 4 квітня в Дружківці, а третій і четвертий матчі пройдуть 6 і 9 квітня на домашній арені противника донеччан. У разі потреби, п’ятий, шостий і сьомий матчі будуть проведені 12, 15 і 18 квітня.

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