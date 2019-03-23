Определился первый участник финала УХЛ

В пятой встречи данной серии “Донбасс” отличился дважды Лялька, Коренчук, Никифоров, а также Захаров и Пуголовкин. У соперника Дурдыев.

Таким образом “Донбасс” выиграл серию 4:1 и получил путевку в финал плей-офф и теперь ждет своего соперника, который определится в ходе заключительных матчей полуфинальной серии между “Днепром” и “Кременчугом”.

Отметим, что финал второго этапа чемпионата стартует 2 и 4 апреля в Дружковке, а третий и четвертый матчи пройдут 6 и 9 апреля на домашней арене противника дончан. В случае необходимости, пятый, шестой и седьмой матчи будут проведены 12, 15 и 18 апреля.