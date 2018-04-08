Визначився переможець турніру пам'яті футболіста А.Гусіна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. На столичному НТК “ім. Віктора Баннікова” пройшов турнір пам’яті видатного українського футболіста та тренера Андрія Гусіна, який трагічно загинув у вересні 2014 року, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
24 аматорські команди з Києва та Київської області змагалися в турнірі, ідея проведення якого виникла у президента ФФУ Андрія Павелка та родини Андрія Гусіна під час відкриття пам’ятника футболісту на його могилі у вересні минулого року.
Право зіграти у вирішальному матчі турніру вибороли столичний клуб “Франс.uа” та команда “Десна” (Погреби).
Основний час матчу переможця не виявив — 1:1, а в серії 11-метрових ударів Фортуна посміхнулася “Франс.uа” — 4:3.
“ФФУ планує зробити турнір пам’яті Андрія Гусіна традиційним. Ми хочемо розширити географію змагання, а також збільшити кількість команд-учасниць. А вже в цьому році ми проведемо і дитячий турнір пам’яті Андрія Гусіна, в якому візьмуть участь футболісти 2010 року народження”, — сказав перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Нагадаємо, що Гусін загинув у Києві три роки тому розбившись на мотоциклі.
Як повідомляв УНН, Гусіну відкрили пам’ятник на могилі Байкового кладовища.