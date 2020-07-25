Визначився другий новачок майбутнього сезону Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. За підсумком 36 туру італійської Серії В визначився другий новачок елітного дивізіону італійського футболу — Серії А, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
ФК “Кротоне” в гостях розгромив аутсайдера турніру “Ліворно” — 5:1. Клуб набрав 65 очок і гарантував собі другий рядок, а з ним і путівку в Серію А.
Відрив від “Спеції” за два тури до кінця чемпіонату дорівнює восьми очкам.
Зауважимо, що “Беневенто” має 83 очки і давно гарантували собі путівку в Серію А. Третій новачок елітного дивізіону визначиться через плей-офф за участю шести команд.