Определился второй новичок предстоящего сезона Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По итогам 36 тура итальянской Серии В определился второй новичок элитного дивизиона итальянского футбола — серии А, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
ФК “Кротоне” в гостях разгромил аутсайдера турнира “Ливорно” — 5:1. Клуб набрал 65 очков и гарантировал себе вторую строчку, а с ним и путевку в Серию А.
Отрыв от “Специи” за два тура до конца чемпионата равна восьми очкам.
Заметим, что “Беневенто” имеет 83 очка и давно гарантировали себе путевку в Серию А. Третий новичок элитного дивизиона определится через плей-офф с участием шести команд.