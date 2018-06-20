Визначилось місце проведення спарингу Україна – Італія
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У жовтні цього року українська національна команда зустрінеться з Італією на полі суперника, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Стало відомо, що товариський поєдинок Італія — Україна відбудеться 10 жовтня в Генуї на стадіоні “Луїджі Ферраріс” та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Варто зазначити, що в жовтні команда Андрія Шевченка проведе ще одну зустріч. 16-го числа в рамках третього туру Ліги націй збірна України вдома прийматиме Чехію.
Як повідомляв УНН, італійці вперше за 60 років не пробилися до фінальної частини чемпіонату світу.