Определилось место проведения спарринга Украина - Италия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В октябре этого года украинская национальная команда встретится с Италией на поле соперника, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Стало известно, что товарищеский поединок Италия — Украина состоится 10 октября в Генуе на стадионе “Луиджи Феррарис” и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Стоит отметить, что в октябре команда Андрея Шевченко проведет еще одну встречу. 16-го числа в рамках третьего тура Лиги наций сборная Украины дома примет Чехию.
Как сообщал УНН, итальянцы впервые за 60 лет не пробились в финальную часть чемпионата мира.