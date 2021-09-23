Визначились заключні учасники 1/8 фіналу Кубку України з футболу

Деталі

Одеський “Чорноморець” впорався із ФК “Прикарпаття”, розгромивши опонентів із результатом в 4:1. Команда Мороза не залишила шансів представнику Першої Ліги, відправивши по два м’ячі в кожному з таймів у ворота Новака.

Представник УПЛ “Металіст 1925” завдяки голу Ременяку обіграла ФК “Епіцентр” — 1:0, а “Львів” впорався із супротивом “Гірняк-Спорт” — 2:0.

Невдахою із УПЛ став “Минай”, який у Сумах поступився “Альянсу”. Підопічні Юрія Ярошенка здобули супервольову перемогу, адже програвали — 0:2, але потім забили тричі поспіль (3:2).

Доповнення

У 1/8 фіналу до 11-ти переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п’ять представників України в єврокубках-2021/2022 — “Динамо”, “Шахтар”, “Зоря”, “Колос” та “Ворскла”. Базовий день проведення матчів — 27 жовтня.