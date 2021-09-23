Определились заключительные участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В рамках стадии 1/16 финала Кубка Украины по футболу состоялись заключительные пять поединков, сообщает УНН.
Детали
Одесский “Черноморец” справился с ФК “Прикарпатье”, разгромив оппонентов с результатом в 4: 1. Команда Мороза не оставила шансов представителю Первой лиги, отправив по два мяча в каждом из таймов в ворота Новака.
Представитель УПЛ “Металлист 1925” благодаря голу Ременяк обыграла ФК “Эпицентр” — 1: 0, а “Львов” справился с сопротивлением “Горняк-Спорт” — 2: 0.
Неудачником с УПЛ стал “Минай”, который в Сумах уступил “Альянса”. Подопечные Юрия Ярошенко получили суперволевую победу, ведь проигрывали — 0: 2, но потом забили трижды подряд (3: 2).
Дополнение
В 1/8 финала в 11-ти победителей четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 — “Динамо”, “Шахтер”, “Заря”, “Колос” и “Ворскла” . Базовый день проведения матчей — 27 октября.