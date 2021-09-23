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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 33670 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 133568 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 150963 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123738 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120432 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Определились заключительные участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Определились заключительные участники 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В рамках стадии 1/16 финала Кубка Украины по футболу состоялись заключительные пять поединков, сообщает УНН.

Детали

Одесский “Черноморец” справился с ФК “Прикарпатье”, разгромив оппонентов с результатом в 4: 1. Команда Мороза не оставила шансов представителю Первой лиги, отправив по два мяча в каждом из таймов в ворота Новака.

Представитель УПЛ “Металлист 1925” благодаря голу Ременяк обыграла ФК “Эпицентр” — 1: 0, а “Львов” справился с сопротивлением “Горняк-Спорт” — 2: 0.

Неудачником с УПЛ стал “Минай”, который в Сумах уступил “Альянса”. Подопечные Юрия Ярошенко получили суперволевую победу, ведь проигрывали — 0: 2, но потом забили трижды подряд (3: 2).

Дополнение

В 1/8 финала в 11-ти победителей четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 — “Динамо”, “Шахтер”, “Заря”, “Колос” и “Ворскла” . Базовый день проведения матчей — 27 октября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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