Визначились ще дві пари 1/8 фіналу футбольного ЧС-2018

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КИЇВ. 28 червня. УНН. За підсумками поєдинку третього туру в квартеті Е між Швейцарією та Коста-Рікою стали відомими дві пари першого раунду плей-оф чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН.

Щоб не залежати від інших команд, Швейцарії потрібно було добути як мінімум нічию для потрапляння в плей-оф, і підопічні Володимира Петковича вирішили своє завдання, зігравши 2:2 з Коста-Рікою, що вже втратила всі шанси на продовження боротьби в останньому турі групового етапу.

Таким чином, Швейцарія пройшла далі з другого місця в групі E і потрапила на Швецію.

Варто відзначити, що в 1/8 фіналу зі Швецією не зіграють Ліхтштайнер і Фабіан Шер, які отримали по другому попередження.

Додамо, що іншу пару за участі команди з квартету Е склала Бразилія, яка потрапила на другу команди з групи F — Мексикою.

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