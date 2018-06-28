Визначились ще дві пари 1/8 фіналу футбольного ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. За підсумками поєдинку третього туру в квартеті Е між Швейцарією та Коста-Рікою стали відомими дві пари першого раунду плей-оф чемпіонату світу з футболу, повідомляє УНН.
Щоб не залежати від інших команд, Швейцарії потрібно було добути як мінімум нічию для потрапляння в плей-оф, і підопічні Володимира Петковича вирішили своє завдання, зігравши 2:2 з Коста-Рікою, що вже втратила всі шанси на продовження боротьби в останньому турі групового етапу.
Таким чином, Швейцарія пройшла далі з другого місця в групі E і потрапила на Швецію.
Варто відзначити, що в 1/8 фіналу зі Швецією не зіграють Ліхтштайнер і Фабіан Шер, які отримали по другому попередження.
Додамо, що іншу пару за участі команди з квартету Е склала Бразилія, яка потрапила на другу команди з групи F — Мексикою.