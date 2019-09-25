Визначились господарі фіналів Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Суперкубку УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Любляні відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА на якому були оголошені міста в яких пройдуть фінали Ліги чемпіонів, Ліги Європи, а також Суперкубку УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Право провести Суперкубок УЄФА-2021 за який боровся Харків, дісталося північноірландському Белфасту, а саме стадіону "Віндзор Парк".
До вашої уваги місця проведення фіналів Ліги чемпіонів:
Фінал турніру-2020/2021 відбудеться в російському Санкт-Петербурзі на стадіоні "Санкт-Петербург".
Фінал турніру-2021/2022 відбудеться в Мюнхені на Футбольній арені Мюнхена.
Фінал турніру-2022/2023 відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Зауважимо, що фінал турніру-2020/2021 пройде в іспанській Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".