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Львів’янка виборола звання чемпіонки України зі шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Впевненою перемогою Наталії Букси завершився розіграш чемпіонату України серед жінок з шахів, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України.

Львів’янка виборола звання чемпіонки України зі шахів

Підсумковий результат Наталі дорівнював 7,5 очок.

По 6 очок набрали Ольга Бабій та Юлія Осьмак, які посіли друге та третє місця відповідно.

В останньому турі Букса перемогла Анастасію Дубовик та стала недосяжною для суперниць. Ольга Бабій в останньому турі зазнала поразки, втім нічия в партії Софія Гризлова — Юлія Осьмак дозволила їй зберегти друге місце.

Примітно, що турнір в проходив за швейцарською системою за участі 20 учасниць.

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