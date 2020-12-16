Львів’янка виборола звання чемпіонки України зі шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Впевненою перемогою Наталії Букси завершився розіграш чемпіонату України серед жінок з шахів, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Підсумковий результат Наталі дорівнював 7,5 очок.
По 6 очок набрали Ольга Бабій та Юлія Осьмак, які посіли друге та третє місця відповідно.
В останньому турі Букса перемогла Анастасію Дубовик та стала недосяжною для суперниць. Ольга Бабій в останньому турі зазнала поразки, втім нічия в партії Софія Гризлова — Юлія Осьмак дозволила їй зберегти друге місце.
Примітно, що турнір в проходив за швейцарською системою за участі 20 учасниць.