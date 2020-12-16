Львовянка завоевала звание чемпионки Украины по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Уверенной победой Натальи Буксы завершился розыгрыш чемпионата Украины среди женщин по шахматам, передает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Итоговый результат Натали равен 7,5 очков.
По 6 очков набрали Ольга Бабий и Юлия Осьмак, занявшие второе и третье места соответственно.
В последнем туре Букса победила Анастасию Дубовик и стала недосягаемой для соперниц. Ольга Бабий в последнем туре потерпела поражение, впрочем ничья в партии София Грызлова — Юлия Осьмак позволила ей сохранить второе место.
Примечательно, что турнир проходил по швейцарской системе с участием 20 участниц.