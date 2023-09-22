Візит Зеленського підтвердив "довіру та повне взаєморозуміння" президентів України та США - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що візит президента України Володимира Зеленського до США був дуже важливим. Він підтвердив спільну позицію двох країн щодо війни в Україні та сприяв розвитку українського оборонного виробництва. Про це Кулеба повідомив у розмові з Голосом Америки, передає УНН.
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“Візит підтвердив довіру та повне взаєморозуміння президентів України і США та двох країн щодо ключових питань”, — сказав Кулеба.
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Також, він наголосив, що під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом було оголошено про нові поставки зброї Україні.
“Новий пакет військової допомоги — це саме те, що потрібно зараз нашим солдатам на передовій”, — сказав Кулеба.
Кулеба також заявив, що Україна та США домовилися про спільне виробництво зброї та боєприпасів. Це дозволить Україні посилити свою армію як зараз, так і в майбутньому.
“Виведення української оборонки на системний рівень відповідно до західних стандартів — це історичний крок не лише для нашої перемоги, але і для створення української армії майбутнього”, — сказав Кулеба.
Міністр додав, що українці “щирі вдячні нашим американським друзям за те, що стоять пліч-о-пліч з Україною в цей непростий для нас час”.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підсумував зустріч з президентом США Джо Байденом, подякувавши за новий військовий пакет допомоги. Також глава держави зазначив, що держави будуть працювати спільно над виготовленням зброї та оборонних систем.