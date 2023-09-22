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Визит Зеленского подтвердил "доверие и полное взаимопонимание" президентов Украины и США - Кулеба

Визит Зеленского подтвердил "доверие и полное взаимопонимание" президентов Украины и США - Кулеба

Киев • УНН

 • 119167 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень важным. Он подтвердил общую позицию двух стран относительно войны в Украине и способствовал развитию украинского оборонного производства. Об этом Кулеба сообщил в разговоре с Голосом Америки, передает УНН.

Цитата

“Визит подтвердил доверие и полное взаимопонимание президентов Украины и США и двух стран по ключевым вопросам”, — сказал Кулеба.

Детали

Также, он отметил, что во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом было объявлено о новых поставках оружия Украине.

“Новый пакет военной помощи — это именно то, что нужно сейчас нашим солдатам на передовой”, — сказал Кулеба.

Кулеба также заявил, что Украина и США договорились о совместном производстве оружия и боеприпасов. Это позволит Украине усилить свою армию как сейчас, так и в будущем.

“Вывод украинской оборонки на системный уровень в соответствии с западными стандартами — это исторический шаг не только для нашей победы, но и для создания украинской армии будущего”, — сказал Кулеба.

Министр добавил, что украинцы “искренне благодарны нашим американским друзьям за то, что стоят бок о бок с Украиной в это непростое для нас время”.

Напомним

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подытожил встречу с президентом США Джо Байденом, поблагодарив за новый военный пакет помощи. Также глава государства отметил, что государства будут работать совместно над изготовлением оружия и оборонных систем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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