Визит Зеленского подтвердил "доверие и полное взаимопонимание" президентов Украины и США - Кулеба

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США был очень важным. Он подтвердил общую позицию двух стран относительно войны в Украине и способствовал развитию украинского оборонного производства. Об этом Кулеба сообщил в разговоре с Голосом Америки, передает УНН.