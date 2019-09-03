Візит Зеленського додасть динаміки польсько-українським відносинам - МЗС Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністри закордонних справ Польщі Яцек Чапутович і України Вадим Пристайко напередодні провели зустріч у Варшаві, під час якої обговорили вплив візиту президента України Володимира Зеленського в Польщу і погодилися, що це додасть динаміки нинішнім двостороннім відносинам держав. Про це йдеться в заяві МЗС Польщі, передає УНН.
Повідомляється, що міністр Чапутович привітав обіцянку Зеленського від 31 серпня дати зелене світло польській стороні для початку пошукових робіт в Україні. Міністри закордонних справ також обговорили транспортні питання на прикордонних переходах і співробітництво митних служб.
Міністри також обмінялися думками про майбутнє Нормандського формату та інші форми участі міжнародної спільноти щодо України.
Крім того, Чапутович запропонував організувати навчальні поїздки до Польщі для українських депутатів і співробітників Офісу Президента і Кабінету міністрів.
Це дасть можливість обом сторонам поділитися своїм досвідом в областях своєї компетенції.
Міністри також обговорили перспективи форуму польсько-українського партнерства.
Як повідомляв УНН, Зеленський назвав свій візит до Польщі проривом і "обнуленням" взаємних претензій.