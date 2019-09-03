Візит Зеленського додасть динаміки польсько-українським відносинам - МЗС Польщі

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністри закордонних справ Польщі Яцек Чапутович і України Вадим Пристайко напередодні провели зустріч у Варшаві, під час якої обговорили вплив візиту президента України Володимира Зеленського в Польщу і погодилися, що це додасть динаміки нинішнім двостороннім відносинам держав. Про це йдеться в заяві МЗС Польщі, передає УНН.