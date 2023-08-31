російський військовий, який погрожував підірвати гранату в Башкирії наклав на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російський військовослужбовець, який втік із військової частини та погрожував підірвати гранату у Башкирії наклав на себе руки. Про це повідомляє Baza, пише УНН.
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На початку серпня 2023 року російський військовослужбовець Ільдар залишив військову частину. За це його мали судити. Однак під час поїздки на судово-психіатричну експертизу він утік. До нього на переговори приїжджав голова Башкирії Радій Хабіров.
Переговори з Хабіровим вимагав сам військовий, який зміг втекти під час поїздки на судово-психіатричну експертизу. На нього порушено кримінальну справу за залишення частини — підозрюваний погрожував висадити в повітря гранату, якщо справу не закриють.
За даними «Бази», у середу, 30 серпня, військовослужбовець наклав на себе руки у СІЗО-1 в Уфі.
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