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российский военный, угрожавший взорвать гранату в Башкирии, покончил с собой

российский военный, угрожавший взорвать гранату в Башкирии, покончил с собой

Киев • УНН

 • 621232 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Российский военнослужащий, который сбежал из воинской части и угрожал взорвать гранату в Башкирии покончил с собой. Об этом сообщает Baza, пишет УНН.

Детали

В начале августа 2023 года российский военнослужащий Ильдар покинул воинскую часть. За это его должны были судить. Однако во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу он сбежал. К нему на переговоры приезжал глава Башкирии Радий Хабиров.

Переговоры с Хабировым требовал сам военный, который смог сбежать во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. На него возбуждено уголовное дело за оставление части — подозреваемый угрожал высадить в воздух гранату, если дело не закроют.

По данным «Базы», в среду, 30 августа, военнослужащий покончил с собой в СИЗО-1 в Уфе.

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