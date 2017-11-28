Військовий підірвався на Запоріжжі через сварку із дівчиною

Вночі солдат однієї із військових частин Повітряного командування “Схід“, у мікрорайоні АКЗ у Бердянську, посварився зі своєю дівчиною. Потім, він дістав продовгуватий предмет та вирвав з нього кільце. Спершу він погрожував дівчині, що підірве пристрій разом із нею, але потім вийшов з під'їзду - тоді й пролунав хлопок.

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Як повідомили власні джерела кореспондента УНН, боєць, ймовірно, накрив собою вибуховий пристрій, бо тіло мало значні пошкодження черевної порожнини, тазу та кісток. Останки загиблого експерти знаходили на відстані майже 35 метрів.

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Спочатку слідство розглядало варіанти, що військовий підірвався на протитанковій міні чи РГД, але з описання предмету дівчиною та тим, що поблизу не було жодного уламку, мова йде про інший вибуховий пристрій, який може бути зброєю російської армії.