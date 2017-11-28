Военный подорвался на Запорожье из-за ссоры с девушкой

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Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 6890 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 19679 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 28464 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 28529 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 96721 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85412 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95477 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 123404 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115873 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 148322 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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11:49 • 84554 просмотра
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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 84554 просмотра
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Военный подорвался на Запорожье из-за ссоры с девушкой

Военный подорвался на Запорожье из-за ссоры с девушкой

Киев  •  УНН

 • 18015 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. 22-летний военный, минувшей ночью подорвал себя в Бердянске, совершив суицид из-за ссоры с девушкой. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников.

Ночью солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток", в микрорайоне АКЗ в Бердянске, поссорился со своей девушкой. Затем, он достал продолговатый предмет и вырвал из него кольцо. Сначала он угрожал девушке, что подорвет устройство вместе с ней, но потом вышел из подъезда - тогда и раздался хлопок.

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Как сообщили собственные источники корреспондента УНН, боец, вероятно, накрыл собой взрывное устройство, поскольку тело имело значительные повреждения брюшной полости, таза и костей. Останки погибшего эксперты находили на расстоянии почти 35 метров.

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Сначала следствие рассматривало варианты, что военный подорвался на противотанковой мине или РГД, но по описанию предмета девушкой и тем, что поблизости не было ни одного обломка, речь идет о другом взрывном устройстве, которое может быть оружием российской армии.

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