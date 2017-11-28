Военный подорвался на Запорожье из-за ссоры с девушкой

Ночью солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток", в микрорайоне АКЗ в Бердянске, поссорился со своей девушкой. Затем, он достал продолговатый предмет и вырвал из него кольцо. Сначала он угрожал девушке, что подорвет устройство вместе с ней, но потом вышел из подъезда - тогда и раздался хлопок.

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Как сообщили собственные источники корреспондента УНН, боец, вероятно, накрыл собой взрывное устройство, поскольку тело имело значительные повреждения брюшной полости, таза и костей. Останки погибшего эксперты находили на расстоянии почти 35 метров.

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Сначала следствие рассматривало варианты, что военный подорвался на противотанковой мине или РГД, но по описанию предмета девушкой и тем, что поблизости не было ни одного обломка, речь идет о другом взрывном устройстве, которое может быть оружием российской армии.