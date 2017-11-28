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Невідомі кинули на подвір’я начальника відділення Карпатського заповідника гранату

Невідомі кинули на подвір’я начальника відділення Карпатського заповідника гранату

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У понеділок 27 листопада в селі Богдан на Закарпатті невідомі кинули гранату на подвір’я депутата Рахівської райради. Про це УНН повідомили у поліції.

Подія сталася у першій половині дня. Невідомі кинули гранату на подвір’я приватного будинку. На момент події поблизу будинку нікого не було. Ніхто не постраждав. Вибухом було пошкоджено автомобіль Lada Priora, який перебував у неробочому стані.

Слід зауважити, що окрім виборної посади депутата місцевої ради власник будинку, на подвір’я, якого кинули гранату, є також начальником Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення Карпатського біосферного заповідника. Поліція не виключає, що саме з діяльністю у цій сфері і пов’язаний інцидент.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 ККУ — хуліганство, із застосуванням вогнепальної зброї або ж предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесної шкоди.

Як повідомляв УНН, під час сварки в Івано-Франківську невідомий підірвав гранату, є постраждалий.

Українські Національні Новини

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