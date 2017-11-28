Неизвестные бросили во двор начальника отделения Карпатского заповедника гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В понедельник 27 ноября в селе Богдан на Закарпатье неизвестные бросили гранату во двор депутата Раховского райсовета. Об этом УНН сообщили в полиции.
Происшествие произошло в первой половине дня. Неизвестные бросили гранату во двор частного дома. На момент происшествия возле дома никого не было. Никто не пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль Lada Priora, который находился в нерабочем состоянии.
Следует заметить, что кроме выборной должности депутата местного совета владелец дома, во двор, которого бросили гранату, также является начальником Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского биосферного заповедника. Полиция не исключает, что именно с деятельностью в этой сфере и связан инцидент.
Сейчас открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК - хулиганство с применением огнестрельного оружия или предмета, специально заготовленного для нанесения телесного вреда.
Как сообщал УНН, во время ссоры в Ивано-Франковске неизвестный взорвал гранату, есть пострадавший.