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Неизвестные бросили во двор начальника отделения Карпатского заповедника гранату

Неизвестные бросили во двор начальника отделения Карпатского заповедника гранату

Киев  •  УНН

 • 11313 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В понедельник 27 ноября в селе Богдан на Закарпатье неизвестные бросили гранату во двор депутата Раховского райсовета. Об этом УНН сообщили в полиции.

Происшествие произошло в первой половине дня. Неизвестные бросили гранату во двор частного дома. На момент происшествия возле дома никого не было. Никто не пострадал. Взрывом был поврежден автомобиль Lada Priora, который находился в нерабочем состоянии.

Следует заметить, что кроме выборной должности депутата местного совета владелец дома, во двор, которого бросили гранату, также является начальником Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения Карпатского биосферного заповедника. Полиция не исключает, что именно с деятельностью в этой сфере и связан инцидент.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК - хулиганство с применением огнестрельного оружия или предмета, специально заготовленного для нанесения телесного вреда.

Как сообщал УНН, во время ссоры в Ивано-Франковске неизвестный взорвал гранату, есть пострадавший.

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