Військовий на Донбасі загинув через необережне поводження з боєприпасами - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Внаслідок необережного поводження з боєприпасами на Донбасі загинув військовий, ще один зазнав поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Сьогодні в одній з бригад, що виконує завдання на лінії бойового зіткнення, за попередньою інформацією внаслідок необережного поводження з боєприпасами, отримав поранення несумісні з життям один військовослужбовець. Ще один зазнав поранення”, — сказано у повідомленні.
Постраждалого бійця доставили до лікувального закладу та надали необхідну медичну допомогу. Триває з’ясування обставин інциденту.
Як повідомляв УНН, протягом дня бойовики на Донбасі п’ять разів обстріляли позиції українських військових, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.