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Військові Південної Кореї і КНДР проведуть переговори 31 липня

Військові Південної Кореї і КНДР проведуть переговори 31 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Військові Південної Кореї і КНДР проведуть 31 липня переговори у прикордонному пункті Пханмунджом. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Yonhap.

Відзначається, що переговори пройдуть на рівні генеральських чинів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея шукає варіанти для активізації двосторонніх обмінів зі КНДР

Нагадаємо, Республіка Корея і КНДР 14 червня провели перші за десять років військові переговори на рівні генералів. Під час зустрічі військові представники Сеула і Пхеньяна домовилися повністю відновити східну і західну військові лінії зв’язку. Лінія комунікації між військовими Південної Кореї і КНДР на західній ділянці кордону була створена в 2002 році, на східному — в 2003 році. Вони дозволяють підтримувати зв’язок по телефону і факсу. У липні поточного року Південна Корея і КНДР повністю відновили роботу лінії зв’язку між збройними силами двох країн, яка проходить уздовж західного узбережжя Корейського півострова.

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