Военные Южной Кореи и КНДР проведут переговоры 31 июля

Отмечается, что переговоры пройдут на уровне генеральских чинов.

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Напомним, Республика Корея и КНДР 14 июня провели первые за десять лет военные переговоры на уровне генералов. Во время встречи военные представители Сеула и Пхеньяна договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном — в 2003 году. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу. В июле текущего года Южная Корея и КНДР полностью восстановили работу линии связи между вооруженными силами двух стран, которая проходит вдоль западного побережья Корейского полуострова.