Військові назвали прізвища загиблих на Рівненському полігоні

“Серед загиблих: капітан Тихоновський Валерій Тимофійович, командир мінометної батареї військової частини А1778, 1978 р.н., солдат Власов Дмитро Олегович, старший навідник міномету 1-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1996 р.н., солдат Пишкар Юрій Юрійович, майстер — номер обслуги 1 мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1975 р.н.”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 5:30 на території Рівненського загальновійськового полігону під час виконання військовослужбовцями вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї із закритої вогневої позиції відбувся вибух міни у каналі ствола міномету.

Унаслідок цього троє військовослужбовців загинуло та 9 отримали поранення різного ступеня важкості. З них три у тяжкому стані госпіталізовано до Львова.