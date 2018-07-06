Военные назвали фамилии погибших на Ровенском полигоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Закарпатский областной военный комиссариат на своей странице в Facebook обнародовал фамилии погибших сегодня в результате взрыва миномета на Ровенском общевойсковом полигоне, передает УНН.
"Среди погибших капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи военной части А1778, 1978 г.р., солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета 1-го минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р., солдат Пишкар Юрий Юрьевич, мастер - номер расчета 1 минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1975 г.р.", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня около 5:30 на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета.
В результате трое военнослужащих погибли и 9 получили ранения различной степени тяжести. Из них три в тяжелом состоянии госпитализированы во Львов.