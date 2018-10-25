Військова прокуратура: на неправомірній вигоді затримано офіцера ЗСУ

Затримання відбулося разом із слідчими слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області за оперативного супроводу працівників відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБУ в Черкаській області безпосередньо під час одержання військовим правопорушником — майором ЗСУ частини неправомірної вигоди в загальному розмірі 4850 гривень від співслужбовця цієї ж військової частини.

“Установлено, що вказана військова службова особа організувала цілий тіньовий „бізнес“, а саме — розробила і впровадила злочинну схему вимагання та одержання від військовослужбовців своєї ж частини неправомірної вигоди за „швидку і безперешкодну“ підготовку фінансових документів щодо проведення виплат належних військовослужбовцям грошових коштів перед звільненням зі служби (компенсації за не отримане речове майно, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо). Тобто, за вчинення дій, які входять до її компетенції”, — вказано у повідомленні.

При цьому “бізнесмен у погонах” наголошував, що у разі не передачі йому вимагаємих коштів, він буде затягувати вчасне проведення та чинитиме інші перешкоди в отриманні військовослужбовцями належних їм коштів.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій 19 жовтня 2018 року було задокументовано передачу нечистому на руку майору-“фінансисту” першої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі гривень.

На передачі другої частини у сумі 1850 гривень правопорушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

“Неправомірну вигоду в затриманого вилучено. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, подача клопотання слідчому судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — додали правоохоронці.

Як повідомляв УНН, за вбивство військового ЗСУ іноземця засудили до 11 років позбавлення волі.