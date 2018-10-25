Военная прокуратура: на неправомерной выгоде задержан офицер ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Военная прокуратура Черкасского гарнизона Центрального региона Украины разоблачила и задержала начальника финансовой службы воинской части, дислоцированной в г. Черкассы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Задержание произошло вместе со следователями следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области при оперативном сопровождении сотрудников отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Черкасской области непосредственно при получении военным преступником — майором ВСУ части неправомерной выгоды в общем размере 4850 гривен от сослуживца этой же воинской части.
“Установлено, что указанное военное должностное лицо организовало целый теневой „бизнес“, а именно — разработало и внедрило преступную схему вымогательства и получения от военнослужащих своей же части неправомерной выгоды за „быструю и беспрепятственную“ подготовку финансовых документов по проведению выплат положенных военнослужащим денежных средств перед увольнением со службы (компенсации за не полученное личное имущество, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и т.д.). то есть, за совершение действий, входящих в его компетенции”, — указано в сообщении.
При этом “бизнесмен в погонах” отмечал, что в случае передачи ему требуемых средств, он будет затягивать своевременное проведение и оказывать другие препятствия в получении военнослужащими положенных им средств.
Во время проведения негласных следственных (розыскных) действий 19 октября 2018 года была задокументирована передача нечистому на руку майору-“финансисту” первой части неправомерной выгоды в сумме 3000 гривен.
На передаче второй части в сумме 1850 гривен правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
“Неправомерную выручку у задержанного изъяли. Проводятся неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, подача ходатайства следственному судье об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей”, — добавили правоохранители.
Как сообщал УНН, за убийство военного ВСУ иностранца приговорили к 11 годам лишения свободы.