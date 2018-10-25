За вбивство військового ЗСУ іноземця засудили до 11 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За результатами судового розгляду Дніпровським районним судом міста Києва оголошено вирок, за яким 31-річного іноземця визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури м. Києва.
"За участі Київської місцевої прокуратури №4 у суді оголошено обвинувальний вирок 31-річному громадянину Азербайджану, який в ніч на 1 лютого поточного року вбив військовослужбовця в одному зі столичних ресторанів. За результатами судового розгляду Дніпровським районним судом міста Києва оголошено вирок, за яким 31-річного іноземця визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 КК України, та засуджено до 11 років позбавлення волі", - сказано у повідомлені.
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Як вже повідомлялось, під час конфлікту у розважальному закладі між двома групами відпочиваючих, один з чоловіків вихопив ніж та наніс 21-річному військовослужбовцю, який перебував там у поза службовий час, смертельне поранення в шию.
Вчинивши вбивство, зловмисник втік з місця події. Проте за результатами комплексу оперативно-розшукових заходів 03.02.2018 був затриманий правоохоронцями у місті Запоріжжя.
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