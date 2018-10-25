За убийство военного ВСУ иностранца приговорили к 11 годам лишения свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По результатам судебного рассмотрения Днепровским районным судом города Киева объявлен приговор, по которому 31-летнего иностранца признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры г. Киев.
"При участии Киевской местной прокуратуры №4 в суде объявлен обвинительный приговор 31-летнему гражданину Азербайджана, который в ночь на 1 февраля текущего года убил военнослужащего в одном из столичных ресторанов. По результатам судебного рассмотрения Днепровским районным судом города Киева объявлен приговор, по которому 31 -летнего иностранца признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
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Как уже сообщалось, во время конфликта в развлекательном заведении между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею.
Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия. Однако по результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий 03.02.2018 был задержан правоохранителями в городе Запорожье.
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