У Лисичанську вбили військовослужбовця ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві військовослужбовця Збройних сил України, яке сталося у Лисичанську. Про це повідомив відділ комунікації поліції Луганської області, передає УНН.
"До поліції звернувся 65-річний батько загиблого. Чоловік розповів, що виявив понівечене тіло сина, який незадовго до трагедії приїхав у рідне місто аби провідати батьків, на присадибній ділянці свого домоволодіння", - йдеться в повідомленні.
У ході огляду поліцейські виявили на тілі загиблого численні тілесні ушкодження. Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили причетних до скоєння цього злочину та затримали 53-річну жінку і 49-ти та 51-річного чоловіків, місцевих мешканців. Спочатку вони заперечували свою причетність до злочину, однак під тиском зібраних поліцейськими доказів та свідчень згодом зізналися у скоєному.
"Зі слів підозрюваних, того вечора вони разом із загиблим вживали спиртні напої. В ході розпиття оковитої між затриманими та їх знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час бійки підозрювані за допомогою дерев’яної палиці та ножа завдали потерпілому чисельні тілесні ушкодження, несумісні з життям", - зазначили в поліції.
За цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 КК України (умисне вбивство).
У коментарі УНН речниця обласної поліції Тетяна Погукай повідомила, що загиблий - військовий Збройних сил України.
"Це військовослужбовець ЗСУ. Приїхав до батька у відпустку. З приятелями сиділи та відзначали день народження. Оковита зробила своє діло. Між ними почалася сварка, яка призвела до жахливого наслідку. Затримані троє: два чоловіки та жінка. Їм вже обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - уточнила речниця.
Нагадаємо, поліція затримала двох військовослужбовців, підозрюваних у вбивстві свого колеги по службі, тіло якого було виявлено у колекторі, на території військової частини у місті Лозова.