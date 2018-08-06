В Лисичанске убили военнослужащего ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Полиция задержала трех подозреваемых в убийстве военнослужащего Вооруженных сил Украины, которое произошло в Лисичанске. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Луганской области, передает УНН.
"В полицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изувеченное тело сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили причастных к совершению этого преступления и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей. Сначала они отрицали свою причастность к преступлению, однако под давлением собранных полицейскими доказательств и свидетельств впоследствии признались в содеянном.
"По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждение, несовместимые с жизнью", - отметили в полиции.
По данному факту следователь открыл уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
В комментарии УНН пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай сообщила, что погибший - военный Вооруженных сил Украины.
"Это военнослужащий ВСУ. Приехал к отцу в отпуск. С приятелями сидели и отмечали день рождения. Водка сделала свое дело. Между ними началась ссора, которая привела к ужасному последствию. Задержаны трое: двое мужчин и женщина. Им уже избрана мера пресечения - содержание под стражей", - уточнила пресс-секретарь.
Напомним, полиция задержала двух военнослужащих, подозреваемых в убийстве своего коллеги по службе, тело которого было обнаружено в коллекторе, на территории военной части в городе Лозовая.