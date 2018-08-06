В Лисичанске убили военнослужащего ВСУ

"В полицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изувеченное тело сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра полицейские обнаружили на теле погибшего многочисленные телесные повреждения. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили причастных к совершению этого преступления и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей. Сначала они отрицали свою причастность к преступлению, однако под давлением собранных полицейскими доказательств и свидетельств впоследствии признались в содеянном.

"По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждение, несовместимые с жизнью", - отметили в полиции.

По данному факту следователь открыл уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

В комментарии УНН пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай сообщила, что погибший - военный Вооруженных сил Украины.

"Это военнослужащий ВСУ. Приехал к отцу в отпуск. С приятелями сидели и отмечали день рождения. Водка сделала свое дело. Между ними началась ссора, которая привела к ужасному последствию. Задержаны трое: двое мужчин и женщина. Им уже избрана мера пресечения - содержание под стражей", - уточнила пресс-секретарь.

Напомним, полиция задержала двух военнослужащих, подозреваемых в убийстве своего коллеги по службе, тело которого было обнаружено в коллекторе, на территории военной части в городе Лозовая.



