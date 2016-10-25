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Війська територіальної оборони з'являться у Польщі

Війська територіальної оборони з'являться у Польщі

Київ • УНН

 • 8685 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Уряд Польщі затвердив законопроект, яким передбачається створення Військ територіальної оборони (Wojska Obrony Terytorialnej – WOT – ред.). Рада міністрів хоче, аби зміни до законодавства набули чинності до кінця поточного року, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".

Як відзначає ЗМІ, затверджений урядом законопроект вносить зміни до закону про загальний обов’язок захисту Республіки Польща. Його автором є міністр оборони Антоні Мацєревич.

Відповідно до нього, Війська територіальної оборони будуть самостійним видом Збройних сил. Вони зможуть вести сухопутні військові дії у співпраці з оперативними частинами, а також вирішувати антикризові та антитерористичні завдання. Окрім цього, вони покликані боротися з невійськовими загрозами, проводити інформаційні та освітні акції. В кожному повіті має бути кілька сотень відповідно озброєних та підготованих вояків-добровольців територіальної оборони, а в масштабі всієї країни — кілька десятків тисяч.

На чолі Військ територіальної оборони буде командувач, який виконуватиме поставлені йому завдання за допомогою Командування таких військ. Також буде запроваджено новий вид регулярної військової служби — територіальна військова служба. Її проходитимуть у військовій частині. Солдатів, які мобілізовуватимуться для проходження служби вперше, спочатку відправлятимуться на 16-денний курс основної підготовки, а згодом вони складатимуть присягу. Після цього вони зможуть продовжувати навчання, отримувати чергові військові звання та нагороди.

Пріоритет у наборі до Військ територіальної оборони надаватиметься членам організацій, покликаних підсилювати оборону Польщі, а також випускникам військових класів. Після трьох років служби у Військах територіальної оборони вони матимуть пріоритет у призові до проходження кандидатської і професійної військової служби. Термін служби солдата таких військ складав би від 12 місяців до 6 років з можливістю її продовження. Бійці Військ територіальної оборони отримуватимуть таку саму зарплату, як резервісти, мобілізовані для проходження військових навчань. Окрім цього, щомісяця вони отримуватимуть спеціальну додаткову платню “за бойову готовність”. Члени територіальної оборони не матимуть права бути членами політичних партій і профспілок. Також буде обмежено їхнє право на членство у різноманітних товариствах.

Згідно з планом уряду, новий закон набуде чинності 1 січня 2017 року.

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