Войска территориальной обороны появятся в Польше

Как отмечает СМИ, утвержденный правительством законопроект вносит изменения в закон об общем долге защиты Республики Польша. Его автором является министр обороны Антони Мацеревич.

Согласно ему, Войска территориальной обороны будут самостоятельным видом Вооруженных сил. Они смогут вести сухопутные военные действия в сотрудничестве с оперативными частями, а также решать антикризисные и антитеррористические задачи. Кроме этого, они призваны бороться с невоенными угрозами, проводить информационные и образовательные акции. В каждом уезде должно быть несколько сотен соответственно вооруженных и подготовленных воинов-добровольцев территориальной обороны, а в масштабе всей страны - несколько десятков тысяч.

Во главе Войск территориальной обороны будет командующий, который будет выполнять поставленные ему задачи с помощью Командование таких войск. Также будет введен новый вид регулярной военной службы - территориальная военная служба. Ее будут проходить в военной части. Солдат, которых мобилизуют для прохождения службы впервые, сначала отправляться на 16-дневный курс основной подготовки, а впоследствии они будут приносить присягу. После этого они смогут продолжать учебу, получать очередные воинские звания и награды.

Приоритет в наборе в Войск территориальной обороны будет предоставляться членам организаций, призванных усилить оборону Польши, а также выпускникам военных классов. После трех лет службы в Войсках территориальной обороны они будут иметь приоритет в призыве к прохождению кандидатской и профессиональной военной службы. Срок службы солдата таких войск составлял бы от 12 месяцев до 6 лет с возможностью его продления. Бойцы Войск территориальной обороны будут получать такую ​​же зарплату, как резервисты, мобилизованные для прохождения военных учений. Кроме этого, ежемесячно они будут получать специальную дополнительную плату "за боевую готовность". Члены территориальной обороны не смогут быть членами политических партий и профсоюзов. Также будет ограничено их право на членство в различных обществах.

Согласно плану правительства, новый закон вступит в силу 1 января 2017 года.