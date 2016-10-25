Войска территориальной обороны появятся в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Правительство Польши утвердило законопроект, которым предусматривается создание Войск территориальной обороны (Wojska Obrony Terytorialnej - WOT - ред.). Совет министров хочет, чтобы изменения в законодательство вступили в силу до конца текущего года, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Как отмечает СМИ, утвержденный правительством законопроект вносит изменения в закон об общем долге защиты Республики Польша. Его автором является министр обороны Антони Мацеревич.
Согласно ему, Войска территориальной обороны будут самостоятельным видом Вооруженных сил. Они смогут вести сухопутные военные действия в сотрудничестве с оперативными частями, а также решать антикризисные и антитеррористические задачи. Кроме этого, они призваны бороться с невоенными угрозами, проводить информационные и образовательные акции. В каждом уезде должно быть несколько сотен соответственно вооруженных и подготовленных воинов-добровольцев территориальной обороны, а в масштабе всей страны - несколько десятков тысяч.
Во главе Войск территориальной обороны будет командующий, который будет выполнять поставленные ему задачи с помощью Командование таких войск. Также будет введен новый вид регулярной военной службы - территориальная военная служба. Ее будут проходить в военной части. Солдат, которых мобилизуют для прохождения службы впервые, сначала отправляться на 16-дневный курс основной подготовки, а впоследствии они будут приносить присягу. После этого они смогут продолжать учебу, получать очередные воинские звания и награды.
Приоритет в наборе в Войск территориальной обороны будет предоставляться членам организаций, призванных усилить оборону Польши, а также выпускникам военных классов. После трех лет службы в Войсках территориальной обороны они будут иметь приоритет в призыве к прохождению кандидатской и профессиональной военной службы. Срок службы солдата таких войск составлял бы от 12 месяцев до 6 лет с возможностью его продления. Бойцы Войск территориальной обороны будут получать такую же зарплату, как резервисты, мобилизованные для прохождения военных учений. Кроме этого, ежемесячно они будут получать специальную дополнительную плату "за боевую готовность". Члены территориальной обороны не смогут быть членами политических партий и профсоюзов. Также будет ограничено их право на членство в различных обществах.
Согласно плану правительства, новый закон вступит в силу 1 января 2017 года.