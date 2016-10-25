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Войска территориальной обороны появятся в Польше

Войска территориальной обороны появятся в Польше

Киев • УНН

 • 8685 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Правительство Польши утвердило законопроект, которым предусматривается создание Войск территориальной обороны (Wojska Obrony Terytorialnej - WOT - ред.). Совет министров хочет, чтобы изменения в законодательство вступили в силу до конца текущего года, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечает СМИ, утвержденный правительством законопроект вносит изменения в закон об общем долге защиты Республики Польша. Его автором является министр обороны Антони Мацеревич.

Согласно ему, Войска территориальной обороны будут самостоятельным видом Вооруженных сил. Они смогут вести сухопутные военные действия в сотрудничестве с оперативными частями, а также решать антикризисные и антитеррористические задачи. Кроме этого, они призваны бороться с невоенными угрозами, проводить информационные и образовательные акции. В каждом уезде должно быть несколько сотен соответственно вооруженных и подготовленных воинов-добровольцев территориальной обороны, а в масштабе всей страны - несколько десятков тысяч.

Во главе Войск территориальной обороны будет командующий, который будет выполнять поставленные ему задачи с помощью Командование таких войск. Также будет введен новый вид регулярной военной службы - территориальная военная служба. Ее будут  проходить в военной части. Солдат, которых мобилизуют для прохождения службы впервые, сначала отправляться на 16-дневный курс основной подготовки, а впоследствии они будут приносить присягу. После этого они смогут продолжать учебу, получать очередные воинские звания и награды.

Приоритет в наборе в Войск территориальной обороны будет предоставляться членам организаций, призванных усилить оборону Польши, а также выпускникам военных классов. После трех лет службы в Войсках территориальной обороны они будут иметь приоритет в призыве к прохождению кандидатской и профессиональной военной службы. Срок службы солдата таких войск составлял бы от 12 месяцев до 6 лет с возможностью его продления. Бойцы Войск территориальной обороны будут получать такую ​​же зарплату, как резервисты, мобилизованные для прохождения военных учений. Кроме этого, ежемесячно они будут получать специальную дополнительную плату "за боевую готовность". Члены территориальной обороны не смогут быть членами политических партий и профсоюзов. Также будет ограничено их право на членство в различных обществах.

Согласно плану правительства, новый закон вступит в силу 1 января 2017 года.

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