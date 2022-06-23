Війна в Україні є "ще одним тривожним дзвінком для людства" - лідер Китаю

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"Українська криза – це ще один тривожний дзвінок для всіх у світі. Він нагадує нам, що сліпа віра в так звану "позицію сили" та спроби розширити військові союзи та шукати власну безпеку коштом інших будуть лише поставити себе в дилему безпеки",- сказав голова КНР.

Він додав, що трагедії минулого говорять про те, що гегемонія, групова політика та блокова конфронтація не приносять миру чи безпеки, а призведуть лише до воєн і конфліктів.

Деталі

Під час виступу на відкритті віртуального бізнес-форуму країн "БРІКС" Сі Цзіньпін закликав підтримувати солідарність і розширювати взаємовигідне співробітництво та відкритість, а також закликав до миру, стабільності та сталого глобального розвитку.

Він також зауважив, що країни "БРІКС" мають поглибити співпрацю для "кращого захисту продовольчої та енергетичної безпеки" і співпрацювати над подоланням проблем, які викликала пандемія COVID-19.