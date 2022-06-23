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Война в Украине является "еще одним тревожным звонком для человечества" - лидер Китая

Киев • УНН

 • 303838 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил, что война в Украине является "еще одним тревожным звонком для человечества". Китай продолжает поддерживать позицию нейтралитета относительно российско-украинской войны, называя ее "кризисом", пишет УНН со ссылкой на Xinhua News Agency.

Цитата

"Украинский кризис – это еще один тревожный звонок для всех в мире. Он напоминает нам, что слепая вера в так называемую "позицию силы" и попытки расширить военные союзы и искать собственную безопасность за счет других будут только поставить себя в дилемму безопасности", — сказал глава КНР.

Он добавил, что трагедии прошлого говорят о том, что гегемония, групповая политика и блочная конфронтация не приносят мир или безопасность, а приведут только к войнам и конфликтам.

Детали

Во время выступления на открытии виртуального бизнес-форума стран "БРИКС" Си Цзиньпин призвал поддерживать солидарность и расширять взаимовыгодное сотрудничество и открытость, а также призвал к миру, стабильности и устойчивому глобальному развитию.

Он также отметил, что страны "БРИКС" должны углубить сотрудничество для "лучшей защиты продовольственной и энергетической безопасности" и сотрудничать над преодолением проблем, вызванных пандемией COVID-19.

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