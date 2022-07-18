Війна в Україні може стати "замороженим конфліктом" - екскомандувач НАТО

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Ставрідіс зауважив, що кінець війни в Україні, скоріше за все, розвиватиметься за корейським сценарієм: перемир'я, створення мілітаризованої зони між двома сторонами, ворожості, що триває, і "заморожений конфлікт". Він назвав "вкрай очевидним", що військове протистояння "захлинулося з обох боків".

Як зауважив екскомандувач силами НАТО, військові плани президента рф володимира путіна виявилися не надто ефективними, адже диктатору вдалося захопити лише невеликі території у порівнянні з масштабними намірами на початку вторгнення в Україну.

Він додав, що "українці чинять сильний опір", але ніхто не може витримати воєнного конфлікту, який триває багато місяців.

Додамо

Корейська війна тривала з 1950 по 1953 роки і завершилася перемир'ям між Північною та Південною Кореєю, при цьому офіційного мирного договору досі не було підписано і формально обидві країни все ще перебувають у стані війни.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявив, що закінчити війну, яку почала рф, до кінця цього року абсолютно можливо, якщо українські партнери будуть продовжувати допомагати.