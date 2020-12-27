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Війна у Лівії: Туреччина заявила, що у разі нападу на її військових - вона відкриє вогонь по прибічникам Хафтара

Київ • УНН

 • 23223 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив у неділю про готовність Анкари відкрити у відповідь вогонь по прибічникам Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара в разі атаки на турецькі військових, передає УНН.

Війна у Лівії: Туреччина заявила, що у разі нападу на її військових - вона відкриє вогонь по прибічникам Хафтара

“Хафтар і ті, хто його підтримують, повинні знати, що вони будуть розглядатися в якості законної цілі при будь-якій спробі атакувати турецьких військових”, — йдеться в поширеній оборонним відомством заяві Акара за підсумками турецької військової делегації до Лівії 26 грудня.

За словами Акара, якщо на ЗС Туреччини буде здійснено напад, то атакуючі “вже не зможуть знайти місця для того, щоб сховатися”.

Між часом 24 грудня Хафтар зажадав від Туреччини покинути лівійську територію, пообіцявши, що в іншому випадку їй і її “найманцям” доведеться “відчути силу зброї”.

Довідка: в Лівії декілька років паралельно існують два органи виконавчої влади — Уряд національної згоди (УНЗ) Фаїза Сарраджа в Тріполі і тимчасовий кабінет, який користується підтримкою парламенту і ЛНА. Хафтар почав в квітні 2019 року наступ на Тріполі, у відповідь столичний кабмін мобілізував всі підконтрольні йому формування, офіційно звернувшись за допомогою до Туреччини на підставі підписаного з нею меморандуму про військове співробітництво. Після цього при активній підтримці Анкари йому вдалося повернути контроль над рядом захоплених хафтарівцями територій.

З вересня представники ворогуючих сторін повернулися до прямих переговорів, в тому числі за посередництва ООН, уклавши 23 жовтня в Женеві в рамках спільного військового комітету в форматі “п’ять плюс п’ять” (по п’ять військових від формувань УНЗ і ЛНА) угоду про постійне припинення вогню. Однак поки добитися серйозного прогресу у врегулюванні затяжної кризи їм не вдається. У той же час до теперішнього моменту протиборчі табори зберігають перемир’я і не ведуть ніяких масштабних бойових дій.

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