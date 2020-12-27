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Война в Ливии: Турция заявила, что в случае нападения на ее военных - она откроет огонь по сторонникам Хафтара

Киев • УНН

 • 23223 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в воскресенье о готовности Анкары открыть ответный огонь по сторонникам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в случае атаки на турецких военных, передает УНН.

Война в Ливии: Турция заявила, что в случае нападения на ее военных - она откроет огонь по сторонникам Хафтара

“Хафтар и те, кто его поддерживают, должны знать, что они будут рассматриваться в качестве законной цели при любой попытке атаковать турецких военных”, — говорится в распространенном оборонным ведомством заявлении Акара по итогам турецкой военной делегации в Ливию 26 декабря.

По словам Акара, если на ВС Турции будет совершено нападение, то атакующие “уже не смогут найти места для того, чтобы скрыться”.

Между тем 24 декабря Хафтар потребовал от Турции покинуть ливийскую территорию, пообещав, что в противном случае ей и ее “наемникам” придется “почувствовать силу оружия”.

Справка: в Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти — Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и временный кабинет, пользующийся поддержкой парламента и ЛНА. Хафтар начал в апреле 2019 года наступление на Триполи, в ответ столичный кабмин мобилизовал все подконтрольные ему формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. После этого при активной поддержке Анкары ему удалось вернуть контроль над рядом захваченных хафтаровцами территорий.

С сентября представители враждующих сторон вернулись к прямым переговорам, в том числе при посредничестве ООН, заключив 23 октября в Женеве в рамках совместного военного комитета в формате “пять плюс пять” (по пять военных от формирований ПНС и ЛНА) соглашение о постоянном прекращении огня. Однако пока добиться серьезного прогресса в урегулировании затяжного кризиса им не удается. В то же время до настоящего момента противоборствующие лагеря сохраняют перемирие и не ведут никаких масштабных боевых действий.

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