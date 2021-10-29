Віцекапітан “Шахтаря” підписав новий контракт із донецьким клубом

Деталі

За пролонгованою угодою півзахисник гратиме за “оранжево-чорних” до 30 червня 2024 року.

На сьогодні Степаненко провів уже 352 офіційні матчі за “Шахтар” і входить до топ-6 футболістів в історії клубу за кількістю поєдинків. Тарас виступає у складі “гірників” від 2010 року (це його 12-й сезон). Разом з командою він здобув 22 трофеї — 8 чемпіонств, 7 Кубків і 7 Суперкубків України.

Цитата

“Цілі в „Шахтарі“ завжди найвищі. Ми завжди прагнемо перемагати, і я докладатиму всіх зусиль. Для цього я тут перебуваю таку кількість часу і залишусь на термін нового контракту. А вболівальникам хочу щиро подякувати за те, що вони завжди підтримують клуб. Ми граємо для вас, демонструємо яскравий футбол і досягаємо результату для вас і намагатимемось виправдати ваші сподівання”, — сказав Степаненко.

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Український футболіст потрапив до символічної збірної тижня чемпіонату Бельгії.