Вицекапитан "Шахтера" подписал новый контракт с донецким клубом

Подробности

По пролонгированному соглашению полузащитник будет играть за оранжево-черных до 30 июня 2024 года.

На сегодняшний день Степаненко провел уже 352 официальных матча за "Шахтер" и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по количеству поединков. Тарас выступает в составе "горняков" с 2010 года (это его 12-й сезон). Вместе с командой он завоевал 22 трофея — 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.

Цитата

“Цели в „Шахтере“ всегда самые высокие. Мы всегда стремимся побеждать, и я буду прилагать все усилия. Для этого я здесь нахожусь такое количество времени и останусь на срок нового контракта. А болельщиков хочу поблагодарить за то, что они всегда поддерживают клуб. Мы играем для вас, демонстрируем яркий футбол и достигаем результата для вас и будем стараться оправдать ваши надежды”, - сказал Степаненко.

Напомним

Украинский футболист попал в символическую сборную недели чемпионата Бельгии.